Altro che Governo dei migliori, è il Governo dei conflitti di interessi (di Alessandro Di Battista) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mi rendo conto che a chi ha abbassato le saracinesche del proprio negozio (e oggi non sa se e quando le tirerà su), a chi ha paura che le banche gli portino via la casa che ha impegnato per comprare nuovi macchinari per la sua azienda o ai titolari di palestre e piscine (e a tutti i loro dipendenti) – tra le categorie più martoriate degli ultimi mesi – importi poco o nulla del conflitto di interessi. Tuttavia è bene sapere che conflitto di interessi significa accentramento di potere, significa prevaricazione economica di taluni su altri, significa spreco di denaro pubblico. Essere in conflitto di interessi può determinare gli stessi effetti di corrompere, solo che nel nostro Paese è legale. È legale essere il presidente di una forza politica al Governo e, contemporaneamente, possedere un impero ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mi rendo conto che a chi ha abbassato le saracinesche del proprio negozio (e oggi non sa se e quando le tirerà su), a chi ha paura che le banche gli portino via la casa che ha impegnato per comprare nuovi macchinari per la sua azienda o ai titolari di palestre e piscine (e a tutti i loro dipendenti) – tra le categorie più martoriate degli ultimi mesi – importi poco o nulla del conflitto di. Tuttavia è bene sapere che conflitto disignifica accentramento di potere, significa prevaricazione economica di taluni su altri, significa spreco di denaro pubblico. Essere in conflitto dipuò determinare gli stessi effetti di corrompere, solo che nel nostro Paese è legale. È legale essere il presidente di una forza politica ale, contemporaneamente, possedere un impero ...

CottarelliCPI : Molti si aspettano la sostituzione di #Arcuri. Non giudico il suo operato come Commissario (ci pensano altri) ma è… - ladyonorato : E con questi episodi (tutt’altro che rari) si programma di vaccinare in luoghi privi di adeguata strumentazione per… - mante : Ultima cosa sugli insulti a Meloni. Fino a quando Meloni e Salvini (e tecnicamente chiunque altro) continueranno a… - animaIattina : @Sunuovigiorni le brasiliane si erano già arrabbiate con quel tweet e quello del televoto non ha fatto altro che aizzarle ancora di più - akshsoab : @evilmomk comunque mbare non so manco chi sia ma onestamente non mi sembra una persona worthy of te che ti ci esaur… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Recovery plan: Confartigianato, per successo zero burocrazia e puntare su Pmi - 2 'Le piccole imprese - hanno sottolineato i rappresentanti di Confartigianato - non aspettano altro che segnali concreti per rimettersi in moto sia con misure strutturali di riduzione della pressione fiscale e semplificazione degli adempimenti burocratici, sia facilitandone l'accesso a nuovi ...

PS5: Sony acquisterà Bluepoint? È solo questione di tempo In attesa di nuove notizie a riguardo, a cosa pensate che stia lavorando Bluepoint su PS5? Vi piacerebbe un altro remake o preferireste vedere il team impegnato nello sviluppo di una loro IP? ...

Altro che riaperture. Stop spostamenti e zone rosse ancore più rosse Il Tempo Vodafone: nuove rimodulazioni in arrivo! +1.99€ per alcune tariffe Qualche brutta notizia per gli utenti Vodafone che nelle prossime settimane avranno a che fare con una nuova rimodulazione dell'ordine di 1.99€ in più al mese che verrà addebitata nel corso delle pros ...

L'Appennino imbiancato e cima tauffi Ed eccoci qui, nuovamente arancioni... però se uno risiede in un comune dove non c'è neve e vuole praticare una qualche sorta di sport invernale, può spostarsi in tutta la regione per ciaspolare o far ...

'Le piccole imprese - hanno sottolineato i rappresentanti di Confartigianato - non aspettanosegnali concreti per rimettersi in moto sia con misure strutturali di riduzione della pressione fiscale e semplificazione degli adempimenti burocratici, sia facilitandone l'accesso a nuovi ...In attesa di nuove notizie a riguardo, a cosa pensatestia lavorando Bluepoint su PS5? Vi piacerebbe unremake o preferireste vedere il team impegnato nello sviluppo di una loro IP? ...Qualche brutta notizia per gli utenti Vodafone che nelle prossime settimane avranno a che fare con una nuova rimodulazione dell'ordine di 1.99€ in più al mese che verrà addebitata nel corso delle pros ...Ed eccoci qui, nuovamente arancioni... però se uno risiede in un comune dove non c'è neve e vuole praticare una qualche sorta di sport invernale, può spostarsi in tutta la regione per ciaspolare o far ...