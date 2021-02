Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 febbraio 2021)DEL 21 FEBBRAIOORE 18:50 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1; E SI STA IN CODA, SEMPRE PER LAVORI, SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA; CODE POI SULL’AUTOSTRADA A24 TRA ROVIANO E L’USCITA PER VICOVARO-MANDELA, PER CANTIERI ATTIVI LUNGO IL TRATTO, CON SCAMBIO DI CARREGGIATA. PRESTARE ATTENZIONE. TRAFFICO CONGESTIONATO CON INCOLONNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA MARINA DI CERVETERI E MARINA DI S. NICOLA IN DIREZIONE; TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA E POI SULLA CASSIA BIS TRA SETTEVENE E ...