Uomini e Donne, Davide e Chiara parlano della prima notte insieme

Con la scelta di Sophie Codegoni si è conclusa la prima parte del trono classico di Uomini e Donne, anche se ad interessare i social oggi è conoscere come le neo coppie vivendo i primi giorni insieme. Il trono di Davide Donadei ha appassionato particolarmente: il giovane dal passato difficile preso a cuore anche da Maria de Filippi ha vissuto l'esperienza da tronista in modo sincero tanto d'essere arrivato alla scelta confuso e dispiaciuto di dover dire di no ad una delle due corteggiatrici.

Davide Donadei: "Sono felice, ho fatto la scelta giusta"

Oggi Davide è felice con Chiara Rebbi e i due, da quando la loro scelta è andata in onda, non esitano a mostrarsi sui social

