Un anno di Covid tra varianti e dintorni. Il punto del prof. Novelli (Di domenica 21 febbraio 2021) Si è discusso molto sull’origine di questo nuovo virus, con ispezioni, analisi, indagini soprattutto in Cina dove erano stati segnalati i primi casi, ma non sono emerse spiegazioni diverse da una origine biologica casuale dovuta alla comparsa di mutazioni che hanno favorito il passaggio del virus dagli animali all’uomo. ORIGINE DI UNA PANDEMIA È molto probabile che questo evento (spillover) sia avvenuto dal pipistrello o da un pangolino (ospiti intermedi) nei quali sono stati trovati virus molto simili ai ceppi riscontrati negli esseri umani e in altri animali come i visoni. Recentemente, il riscontro di anticorpi anti-Sars-Cov-2 trovati in campioni di sangue umano prelevati al di fuori della Cina prima che l’epidemia di Covid-19 fosse scoperta, ha suggerito che Sars-Cov-2 esisteva da tempo prima che i primi casi fossero descritti a ... Leggi su formiche (Di domenica 21 febbraio 2021) Si è discusso molto sull’origine di questo nuovo virus, con ispezioni, analisi, indagini soprattutto in Cina dove erano stati segnalati i primi casi, ma non sono emerse spiegazioni diverse da una origine biologica casuale dovuta alla comparsa di mutazioni che hfavorito il passaggio del virus dagli animali all’uomo. ORIGINE DI UNA PANDEMIA È molto probabile che questo evento (spillover) sia avvenuto dal pipistrello o da un pangolino (ospiti intermedi) nei quali sono stati trovati virus molto simili ai ceppi riscontrati negli esseri umani e in altri animali come i visoni. Recentemente, il riscontro di anticorpi anti-Sars-Cov-2 trovati in campioni di sangue umano prelevati al di fuori della Cina prima che l’epidemia di-19 fosse scoperta, ha suggerito che Sars-Cov-2 esisteva da tempo prima che i primi casi fossero descritti a ...

FerzanOzpetek : Il 20 febbraio sarà la Giornata nazionale del personale sanitario. “Quest’anno in memoria dei professionisti morti… - fattoquotidiano : UN ANNO DI COVID Un anno fa, l’équipe del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano individuò il primo caso… - fattoquotidiano : Un anno di Covid in 30 foto simbolo: da Codogno alle bare di Bergamo sui camion dell’Esercito fino al Papa a piedi… - damy85twit : RT @chetempochefa: A un anno dalla scoperta dei primi casi di covid in Italia, il momento in cui è iniziato tutto, avremo con noi il sindac… - guarnieribe : Se fossi uno morto per Covid, leggere che “dall’anno scorso non sono più potuto andare a mangiare il sushi in corso… -