Tamponi salivari dal1 marzo ai centri Verrengia

Dal 01/03/2021 i centri Verrengia effettueranno, in esclusiva per tutta la città di Salerno e provincia, il tampone salivare, il quale risulta ideale per i bambini ed i ragazzi Il test " Iris SARS-COV 2" ha una specificità del 100%, e dunque risulta molto efficace per individuare un'eventuale positività del paziente, in quanto sono necessari soltanto 15 minuti per riscontrarne l'esito.

