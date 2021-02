Sfogo disperato di Dayane Mello nella notte | Io la amo

(Di domenica 21 febbraio 2021) Novella Toloni La serata in maschera è finita nel peggiore dei modi per la modella brasiliana, che ha avuto un crollo emotivo dopo essersi confrontata con Rosalinda e a Pierpaolo ha aperto il suo cuore Dopo giorni di tensioni e incomprensioni trae Rosalinda Cannavò c'è stato l'atteso chiarimento.le due hanno avuto un profondo confronto che, se da una parte ha riportato il sereno tra loro, dall'altra ha scatenato una forte reazione emotiva in, che è crollata in un piantocon Pierpaolo. nodo 1919311 Rosalinda esi sono avvicinate subito dopo la festa in maschera dedicata alla popolare serie Bridgerton. Le due, dopo giorni di forti tensioni, hanno deciso di avere un confronto per ritrovare l'equilibrio ...

...: 'Non ce la faccio a stare qua dentro'. In tanti lo hanno comunque chiamato a gran voce per dargli sostegno psicologico, ma lui ha pianto. 'Non ci riesco'. GF Vip, Pierpaolo Pretelli...Poi ha quindi mollato la presa e si è lasciato andare ad uno: 'Non ce la faccio a stare qua dentro'. In tanti lo hanno comunque chiamato a gran voce per dargli sostegno psicologico, ma lui ha ...La modella brasiliana, però, poco dopo - ritrovatasi sola in veranda con Pierpaolo - si è lasciata andare ad un amaro sfogo. La morte del fratello ... Dayane - sempre più disperata - è crollata: ...Grande Fratello VIP: Dayane Mello, in piena crisi, si sfoga con Pierpaolo Pretelli e si lascia andare a delle dichiarazioni terribili VIDEO ...