Paura per il principe Filippo: la visita in ospedale del figlio Carlo preoccupa i sudditi (Di domenica 21 febbraio 2021) Il principe Filippo è ricoverato in ospedale da martedì 17 febbraio. L'annuncio ufficiale era arrivato proprio da Buckingham Palace, che aveva informato: "Sua Altezza reale il duca di Edimburgo è stato ricoverato all'ospedale Re Eduardo VII a Londra a causa di un malore improvviso". A 99 anni il principe è tenuto sotto osservazione per motivi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

