Nuovo Dpcm, tutta Italia arancione? Regioni divise, ma ci sono richieste chiare (Di domenica 21 febbraio 2021) tutta Italia in zona arancione per ostacolare lo sviluppo e la diffusione delle varianti. Sembrava, ad un certo punto, potesse essere questa la linea verso cui andava il Paese. Una soluzione che probabilmente non avrebbe accontentato quanti, ad esempio, partendo dalla zona gialla iniziavano ad intravedere la possibilità di arrivare in zona bianca. Quel livello di restrizione, per intendersi, dove riapre tutto. Non c'è, perciò, condivisione a livello di Regioni della prospettiva di proporre al capo del governo Mario Draghi l'ipotesi di misure omogenee sul territorio nazionale per frenare l'avanzata del virus e delle sue varianti. È quanto emerso da una riunione tra i governatori rispetto alla situazione attuale. tuttavia, in base a quelle che potranno essere le restrizioni ci si attende comunque un ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 febbraio 2021)in zonaper ostacolare lo sviluppo e la diffusione delle varianti. Sembrava, ad un certo punto, potesse essere questa la linea verso cui andava il Paese. Una soluzione che probabilmente non avrebbe accontentato quanti, ad esempio, partendo dalla zona gialla iniziavano ad intravedere la possibilità di arrivare in zona bianca. Quel livello di restrizione, per intendersi, dove riapre tutto. Non c'è, perciò, condivisione a livello didella prospettiva di proporre al capo del governo Mario Draghi l'ipotesi di misure omogenee sul territorio nazionale per frenare l'avanzata del virus e delle sue varianti. È quanto emerso da una riunione tra i governatori rispetto alla situazione attuale.via, in base a quelle che potranno essere le restrizioni ci si attende comunque un ...

