Notte di passione tra Zenga e Rosalinda E le telecamere riprendono tutto

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 21 febbraio 2021) Novella Toloni Nel cuore dellala neo coppia ha cercato un po' di intimità sotto le coperte e lenon sono state clementi con loro. Il video ha fatto ben presto il giro del web scatenando le solite polemiche Dopo giorni di bacetti e scaramucce amorose sembra proprio cheCannavò e Andreasi siano spinti oltre nella loro relazione. La scorsa, complice la festa in maschera e qualche bicchiere di troppo, la coppia si è ritrovata insieme a letto e sotto le coperte sembra essere successo di più di qualche bacio appassionato. Ledel Grande Fratello Vip questa volta non hanno censurato il momento piccante, ma hanno ripreso gli strani movimenti di Andrea eche, per cercare un po' di privacy, hanno ...