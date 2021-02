Napoli | Lobotka deludente | a giugno verrà piazzato sul mercato

cn1926it : Sportmediaset - #Lobotka, il #Napoli a giugno gli cercherà una squadra: ha deluso le aspettative - ilnapolionline : Lobotka ha deluso le aspettative: lascerà Napoli a giugno - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SportMediaset – Napoli, Lobotka a fine stagione può partire: lo slovacc… - napolista : Sportmediaset: Lobotka lascerà il Napoli a giugno Dopo il no al Torino di gennaio, il club partenopeo gli cercherà… - Paroladeltifoso : Lobotka-Napoli: la società ha preso una decisione -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lobotka

...dal coronavirus e dunque formalmente schierabili nelle probabili formazioni di Atalanta: è ... ma che dalla panchina rimangono a disposizione ancorae Elmas. Dei due poi proprio il ...Il centrocampista ha deluso le aspettative Questa sarà l'ultima stagione in azzurro per Stanislav, secondo quanto scrive Sportmediaset. Ilnon ha intenzione di riconfermarlo. Il ...(Sportface.it) Noi lo abbiamo visto nel Gozz. Continua a leggere > > . 21.02 10:52 - Dopo il no al Torino di gennaio, il Napoli a giugno cercherà una squadra a Stanislav Lobotka, 26enne centrocampista ...Kalidou Koulibaly è tornato nella lista dei convocati insieme a Faouzi Ghoulam, entrambi fuori a causa del Covid.