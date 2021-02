Motore in fiamme dopo il decollo, il pilota è costretto all’atterraggio d’emergenza (Di domenica 21 febbraio 2021) . Grande è stata l’apprensione provata da tutti i 231 passeggeri e i 10 membri dell’equipaggio del Boeing 777-20 diretto sabato ad Honolulu. Uno scoppio improvviso ha scosso l’intero abitacolo. Il Motore è andato in fiamme poco dopo che il velivolo si era alzato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 21 febbraio 2021) . Grande è stata l’apprensione provata da tutti i 231 passeggeri e i 10 membri dell’equipaggio del Boeing 777-20 diretto sabato ad Honolulu. Uno scoppio improvviso ha scosso l’intero abitacolo. Ilè andato inpocoche il velivolo si era alzato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Aereo passeggeri perde motore in fiamme: i pezzi cadono in un giardino - repubblica : Boeing 777 con motore in fiamme, l'esultanza al momento dell'atterraggio - Italia_Notizie : Boeing 777 con motore in fiamme, l'esultanza al momento dell'atterraggio - raspa90 : RT @repubblica: Boeing 777 con motore in fiamme, l'esultanza al momento dell'atterraggio - SaffronHorizon : RT @repubblica: Boeing 777 con motore in fiamme, l'esultanza al momento dell'atterraggio -