Milan-Inter, Handanovic show: tre parate decisive in un minuto (VIDEO) (Di domenica 21 febbraio 2021) Un minuto per essere decisivo, per invertire le sorti di una stagione e forse di un futuro in un club che sembra alla ricerca di un portiere. C'è la firma di Samir Handanovic nell'inizio di ripresa de derby tra Milan e Inter. Il portiere sloveno si è reso protagonista di tre parate consecutive: le prime due su due colpi di testa di Ibrahimoivic, la terza su una conclusione a botta sicura di Tonali. SportFace.

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - SkySport : ULTIM'ORA Morto Mauro Bellugi, Inter con lutto al braccio Contro il Milan verrà osservato anche 1' di silenzio… - _LordJack : Loro sono superiori a noi in tre reparti su quattro (l'unico in cui siamo meglio è il portiere). Alla lunga i veri… - fiorellocortian : Inter molto forte, molto presente lungo tutta la partita. Punteggio severo per il >Milan. sono a +4 come prevedibile. Acc! -