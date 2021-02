Macron chiede aiuto a due youtuber per la prevenzione contro il covid (e “promette loro l’Eliseo”) (Di domenica 21 febbraio 2021) 10 milioni di visualizzazioni per combattere il covid-19. Macron chiama due celebri youtuber. E McFly et Carlito rispondono. La telefonata inattesa dall’Eliseo ha raggiunto i due giocosi guasconi che da circa otto anni allietano il pubblico del web, racimolando per ogni video postato sul loro canale Youtube milioni fitti di utenti. Nonostante in Francia siano lontani i picchi di contagio giornalieri registrati a novembre 2020, con oscillazioni tra 50 e 80mila casi, e che da metà gennaio (un po’ come in Italia e in parecchi paesi europei) il numero dei contagi si sia stabilizzato tra i 20 e 25mila contati al giorno da diverse settimane, Macron è voluto tornare a battere sul tema della prevenzione. Così ecco l’arruolamento di McFly et Carlito per lanciare una sfida ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) 10 milioni di visualizzazioni per combattere il-19.chiama due celebri. E McFly et Carlito rispondono. La telefonata inattesa dalha raggiunto i due giocosi guasconi che da circa otto anni allietano il pubblico del web, racimolando per ogni video postato sulcanale Youtube milioni fitti di utenti. Nonostante in Francia siano lontani i picchi di contagio giornalieri registrati a novembre 2020, con oscillazioni tra 50 e 80mila casi, e che da metà gennaio (un po’ come in Italia e in parecchi paesi europei) il numero dei contagi si sia stabilizzato tra i 20 e 25mila contati al giorno da diverse settimane,è voluto tornare a battere sul tema della. Così ecco l’arruolamento di McFly et Carlito per lanciare una sfida ai ...

