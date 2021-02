Luna Rossa batte Ineos 7-1 e vince la Prada Cup Ora la sfida con New Zealand in Coppa America

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il team italiano allunga a più sei sui rivali britannici. E oggi è pronto a lanciare laai detentori di Team New. Il timoniere Bruni: “Oggi è un grande giorno per l’Italia”

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : Luna Rossa domina la 5ª regata, Team Ineos vince la 6ª: 5-1 Italia! ???????? Un altro piccolo passo verso la vittori… - RaiNews : La finale di coppa America si terrà, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki, dal 6 al 15 marzo - lauriesail : RT @vitasportivait: ? #Vela | #PRADACup #Final #LUNAROSSA ???? VINCE LA PRADA CUP!!!! ?? La barca italiana si impone per 7 a 1 su Ineos ????,… - katiaursillo : RT @Agenzia_Ansa: Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la #PradaCup. O… -

Ultime Notizie dalla rete : Luna Rossa

Battuti i britannici.vince la Prada Cup e conquista l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zealand. L'equipaggio azzurro ha dominato le due regate della notte contro l'imbarcazione ...vince la Prada Cup e conquista l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zealand. L'equipaggio azzurro ha dominato le due regate della notte contro l'imbarcazione ...Luna Rossa ha vinto la Prada Cup, surclassando Ineos Uk con un roboante 7-1: doveva essere una battaglia equilibrata e avvincente, è finita con un autentico dominio da parte del sodalizio italiano.Luna Rossa vince la Prada Cup e conquista l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zealand. L'equipaggio azzurro ...