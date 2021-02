LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali in DIRETTA: ultimi 8 atleti, tra poco Vinatzer! (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Ora gli ultimi 8 atleti. Il prossimo a partire sarà uno dei principali favoriti, se non il favorito n.1: l’austriaco Marco Schwarz. Il campione del mondo della combinata alpina partirà con 7 centesimi su Yule. 13.40 Yule si porta in testa con 14 centesimi su Rodes. Anche la prova dello svizzero non è stata esente da errori, soprattutto nel finale, dove ha perso circa 3 decimi da Rodes. 13.38 Ha inforcato Seymour. L’americano era in vantaggio di 17 centesimi al secondo intermedio. Rodes continua a recuperare, pur non avendo fatto nulla di particolare. Parte ora lo svizzero Yule con 0.34 sul croato. 13.37 Hadalin si pianta sul piano finale ed è secondo a 0.14 da Rodes. Mancano 10 atleti. Al comando sempre il croato Istok Rodes. E’ il turno dell’americano ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41 Ora gli. Il prossimo a partire sarà uno dei principali favoriti, se non il favorito n.1: l’austriaco Marco Schwarz. Il campione del mondo della combinata alpina partirà con 7 centesimi su Yule. 13.40 Yule si porta in testa con 14 centesimi su Rodes. Anche la prova dello svizzero non è stata esente da errori, soprattutto nel finale, dove ha perso circa 3 decimi da Rodes. 13.38 Ha inforcato Seymour. L’americano era in vantaggio di 17 centesimi al secondo intermedio. Rodes continua a recuperare, pur non avendo fatto nulla di particolare. Parte ora lo svizzero Yule con 0.34 sul croato. 13.37 Hadalin si pianta sul piano finale ed è secondo a 0.14 da Rodes. Mancano 10. Al comando sempre il croato Istok Rodes. E’ il turno dell’americano ...

