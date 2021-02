LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali in DIRETTA: 4° Vinatzer, oro per Foss-Solevaag (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Ora partiranno gli atleti classificati dal 16° posto in poi dopo la prima manche. Improbabile che il podio possa cambiare. Proseguiremo la DIRETTA fino a Mandred Moelgg, che era 20°. 13.59 Alex Vinatzer chiude 4° a 1?20. Non vi sono grandi rimpianti, perché il distacco è davvero ampio. L’azzurro ha attaccato, non ha commesso gravi errori, ma su questa neve non è riuscito a creare velocità. Ha realizzato il 9° tempo di manche (su 11 atleti al traguardo, visto che 4 sono usciti). Non è andata bene, peccato. Ma ha solo 21 anni e avrà tante altre occasioni, a partire dalle Olimpiadi 2022. 13.58 I norvegesi sono stati migliori ad interpretare questa neve salata. Primo oro iridato in carriera per Foss-Solevaag, argento per l’austriaco Pertl a ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Ora partiranno gli atleti classificati dal 16° posto in poi dopo la prima manche. Improbabile che il podio possa cambiare. Proseguiremo lafino a Mandred Moelgg, che era 20°. 13.59 Alexchiude 4° a 1?20. Non vi sono grandi rimpianti, perché il distacco è davvero ampio. L’azzurro ha attaccato, non ha commesso gravi errori, ma su questa neve non è riuscito a creare velocità. Ha realizzato il 9° tempo di manche (su 11 atleti al traguardo, visto che 4 sono usciti). Non è andata bene, peccato. Ma ha solo 21 anni e avrà tante altre occasioni, a partire dalle Olimpiadi 2022. 13.58 I norvegesi sono stati migliori ad interpretare questa neve salata. Primo oro iridato in carriera per, argento per l’austriaco Pertl a ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Mondiali in DIRETTA: ultimi 8 atleti tra poco Vinatzer! - #alpino #Slalom #Mondiali… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali in DIRETTA: Alex Vinatzer si gioca l'oro! Alle 13.30 la seconda manche! - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ dello slalom speciale maschile Mondiali #Cortina2021 #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali in DIRETTA: Alex Vinatzer, o la va o la spacca! - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Mondiali in DIRETTA: Alex Vinatzer o la va o la spacca! - #alpino #Slalom #Mondiali… -