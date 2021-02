LIVE Djokovic-Medvedev | Finale Australian Open in DIRETTA | il serbo cerca l’en plein a Melbourne!

Leggi su oasport

(Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.02 È il giorno dellaa Melbourne Park: sulla Rod Laver Arena si sfideranno per l’ottava volta in carriera il #1 al mondo e il nuovo #3 della classifica mondiale. Ma il russo in caso di vittoria diventerà #2 scavalcando Rafael Nadal. 09.00 Buongiorno e bentrovati alladel match tra Novake Daniil, sfida valida per l’atto conclusivo degli2021 del torneo maschile.2021: programma, orario, tv, streaming –2021: Daniilraggiunge Novak ...