LIVE Djokovic-Medvedev 7-5 6-2 6-2, Finale Australian Open in DIRETTA: il serbo domina e conquista il 9° trionfo a Melbourne! Il russo è nervoso e perde la seconda finale Slam (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 2-6 GAME SET AND MATCH! NOVAK Djokovic VINCE IL NONO Australian Open! 30-40 MATCH POINT Djokovic! Scappa via il diritto di Medvedev. 30-30 Ottima seconda del russo che zittisce il pubblico rumoroso. 15-30 Si ferma sul nastro il diritto in recupero di Nole: Medvedev gioca in spinta con il diritto. 0-30 Rovescio diagonale vincente del serbo. 0-15 Nole domina lo scambio con il diritto e neutralizza i recuperi del russo. 5-2 Diagonale di rovescio durissima persa da Medvedev che deve allungare il match: Nole va segno che è concentrato. 40-30 CHE PUNTO DI NOLE! Medvedev spara a tutta ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE TERZO SET 2-6 GAME SET AND MATCH! NOVAKVINCE IL NONO! 30-40 MATCH POINT! Scappa via il diritto di. 30-30 Ottimadelche zittisce il pubblico rumoroso. 15-30 Si ferma sul nastro il diritto in recupero di Nole:gioca in spinta con il diritto. 0-30 Rovescio diagonale vincente del. 0-15 Nolelo scambio con il diritto e neutralizza i recuperi del. 5-2 Diagonale di rovescio durissima persa dache deve allungare il match: Nole va segno che è concentrato. 40-30 CHE PUNTO DI NOLE!spara a tutta ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AustralianOpen Trionfa #Djokovic! #Medvedev asfaltato 7-5 6-2 6-0!!! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AustralianOpen In corso la finale maschile con #Djokovic avanti 7-5 6-2 contro #Medvedev! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AustralianOpen In corso la finale maschile con #Djokovic avanti 7-5 4-2 contro #Medvedev! #live - SkyBetIT : ???? Djokovic ?? Medvedev ???? E' in corso la finale #AustralianOpen ?? Chi vincerà il titolo? ???? Segui il pronostico… - infoitsport : LIVE Djokovic-Medvedev 7-5 0-1, Finale Australian Open in DIRETTA: il russo strappa il servizio in avvio di secondo… -