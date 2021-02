La denuncia di Pagliarulo Anpi | ' Allarme razzismo | la presenza dei fascisti è debordante'

(Di domenica 21 febbraio 2021) Gianfranco, presidente dell'Associazione nazionale partigiani italiani (), non nasconde la sua preoccupazione riguardo ai diversi episodi di intolleranza e odio contro il 'diverso'. ...

ClemensDaniela : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia Pagliarulo

la Repubblica

E quanto sta accadendo è riconducibile a episodi di intolleranza verso qualsiasi diversità vera o presunta, intrinsecamente legata a fenomeni neofascisti", afferma. "Il discriminato è ...E quanto sta accadendo è riconducibile a episodi di intolleranza verso qualsiasi diversità vera o presunta, intrinsecamente legata a fenomeni neofascisti", afferma. "Il discriminato è ...Il presidente dell'Associazione partigiani: "C'è un fenomeno da non sottovalutare che non può più trovare impreparata la nostra Repubblica" ...Il presidente dell'Associazione nazionale partigiani: "Il premer agisca per rendere completamente antifascista lo Stato italiano". E si dice ...