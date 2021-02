Joe Bastianich in lutto: è morta la nonna (Di domenica 21 febbraio 2021) Joe Bastianich ha perso la nonna Erminia lo scorso 14 febbraio, ma l’annuncio è stato dato solo nelle ultime ore: la donna, di origini italiane, aveva compiuto da circa un mese 100 anni ed era stata la vera forza di tutta la famiglia. Su Instagram, anche la figlia Lidia le ha dedicato un messaggio speciale. Joe Bastianich sta vivendo un momento di grande dolore: la nonna Erminia, che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 febbraio 2021) Joeha perso laErminia lo scorso 14 febbraio, ma l’annuncio è stato dato solo nelle ultime ore: la donna, di origini italiane, aveva compiuto da circa un mese 100 anni ed era stata la vera forza di tutta la famiglia. Su Instagram, anche la figlia Lidia le ha dedicato un messaggio speciale. Joesta vivendo un momento di grande dolore: laErminia, che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ivan__soli : @DarkLadyMouse @LaCiuraRaffaele @felice_modica @quinonsischerza Con solo carni italiane e creato da Joe Bastianich però - Scemifreddi : RT @O_Strunz: Morta la nonna di Joe Bastianich. Ha salato l’ultimo respiro... (anthony fracasso @Scemifreddi ) #21febbraio #bastianich #… - O_Strunz : Morta la nonna di Joe Bastianich. Ha salato l’ultimo respiro... (anthony fracasso @Scemifreddi ) #21febbraio #bastianich #igt - infoitcultura : Morta Erminia, la nonna di Joe Bastianich. Il ricordo della figlia Lidia - infoitcultura : Lutto per Joe Bastianich: “Un malore e non si è più ripresa”. Dolore per lo chef -