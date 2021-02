I tre veri motivi della scissione M5S Scrive De Masi

Leggi su formiche

(Di domenica 21 febbraio 2021) Per chi, come me, in questi anni ha guardato al Movimento 5 Stelle non con adesione politica ma con curiosità scientifica e con uno sforzo onesto di obiettività, ladi questi giorni è sempre apparso come un esito possibile e, col passare del tempo, via via più probabile. Ogni movimento è come un mucchio di sabbia volatile che, prima o poi, tenta di istituzionalizzarsi in partito, compatto come un mattone. Tutti i partiti sono nati come movimenti, non tutti i movimenti riescono a diventare partiti. Nel percorsometamorfosi vi è sempre un’avanguardia che anticipa tutti gli altri e cerca di convincerli a seguirla. Se non ci riesce, a ogni tappatransizione il movimento rischia di scindersi e ad ognirischia di estinguersi. Da quel 16 luglio 2005 in cui Beppe Grillo propose sul suo ...