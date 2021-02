Governo, Bettini (Pd) blinda il ruolo di Conte “Una carta decisiva del fronte democratico. Chi pensa di toglierlo dal campo s’illude” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Per l’esecutivo i primi problemi saranno sui provvedimenti concreti L’ex presidente del Consiglio ha grande popolarità, chi pensa di toglierlo dal campo si illude”. Perché anzi, Conte è “carta decisiva del fronte democratico”. Parole di Goffredo Bettini, cofondatore del Pd e membro della direzione nazionale, che in un’intervista a La Stampa parla del futuro del Governo Draghi, dell’intergruppo che lo dovrà sorreggere e del ruolo di Conte che anche per buona parte del Pd non esce di scena del tutto, ma funge da collante di quell’area che ai democratici piace definire un campo progressista. “I problemi potranno venire quando si dovrà decidere sui provvedimenti concreti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) “Per l’esecutivo i primi problemi saranno sui provvedimenti concreti L’ex presidente del Consiglio ha grande popolarità, chididalsi illude”. Perché anzi,è “del”. Parole di Goffredo, cofondatore del Pd e membro della direzione nazionale, che in un’intervista a La Stampa parla del futuro delDraghi, dell’intergruppo che lo dovrà sorreggere e deldiche anche per buona parte del Pd non esce di scena del tutto, ma funge da collante di quell’area che ai democratici piace definire unprogressista. “I problemi potranno venire quando si dovrà decidere sui provvedimenti concreti. ...

docst : RT @ChiodiDonatella: ECCONE UN ALTRO: IL #COMPAGNO #BETTINI VUOLE 'CIVILIZZARE' LA #DESTRA Non bastavano le offese infami alla #Meloni. Or… - donatellabrusch : RT @ChiodiDonatella: ECCONE UN ALTRO: IL #COMPAGNO #BETTINI VUOLE 'CIVILIZZARE' LA #DESTRA Non bastavano le offese infami alla #Meloni. Or… - irenestorti1 : RT @ChiodiDonatella: ECCONE UN ALTRO: IL #COMPAGNO #BETTINI VUOLE 'CIVILIZZARE' LA #DESTRA Non bastavano le offese infami alla #Meloni. Or… - ML14130444 : RT @ChiodiDonatella: ECCONE UN ALTRO: IL #COMPAGNO #BETTINI VUOLE 'CIVILIZZARE' LA #DESTRA Non bastavano le offese infami alla #Meloni. Or… - GiancarloDeRisi : RT @ChiodiDonatella: ECCONE UN ALTRO: IL #COMPAGNO #BETTINI VUOLE 'CIVILIZZARE' LA #DESTRA Non bastavano le offese infami alla #Meloni. Or… -