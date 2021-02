GF VIP | Stefania Orlando e Dayane Mello | scontro infuocato in casa

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 21 febbraio 2021) Nelladel GF Vip le incomprensioni non mancano mai.in occasione del quarantesimo appuntamento hanno avuto un confronto. La showgirl si è scagliata contro la modella brasiliana, dopo che quest’ultima aveva avuto una discussione in diretta con Adua Del Vesco. GF VIP news, la finale si avvicina e gli equilibri si rompono La finale del Grande Fratello Vip 5, in programma per il 1°marzo è sempre più vicina, ed il clima all’interno della mura di cinecittà con il passare dei giorni si fa sempre più turbolento. In questo ultimo periodo abbiamo assistito a delle alleanze del tutto impensate, forse dovute anche alle strategie di gioco che specialmente nelle ultime settimane sono venute a galla. Il legame tra...