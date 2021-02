Egitto | nel carcere di Tora dove è detenuto Zaki si muore di Covid | le autorità negano trasporto in ospedale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il Coronavirus è ormai dentro le carceri egiziane e inizia a mietere vittime. In quello dial-Balad, il famigerato penitenziario alla periferia meridionale del Cairo, l’ultimo decesso risale alla mattinata di martedì con la morte di un ex professore del dipartimento di chirurgia ortopedica dell’Università Ain Shams. Ezzat Mohamed Kamel aveva 70 anni e nonostante i disperati appelli presentati dal suo avvocato alla Procura per la Sicurezza Nazionale per farlo curare in unesterno alnon c’è stato nulla da fare per salvargli la vita: “Con il professor Kamel salgono a nove le vittime per reati politici all’interno delle carceri egiziane dall’inizio del 2021, tutte per negligenza medica”, affermano in una nota alcune organizzazioni anti-regime. Da quanto è stato possibile ricostruire, il professor Kamel si è ...