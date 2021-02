**Covid: regioni a governo, ‘necessarie presto riunioni su vaccini e recovery’** (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) – E’ necessario che le regioni si riuniscano presto con il premier Mario Draghi sia sul Recovery sia sul piano vaccinale e gestione pandemia. Due incontri diversi e la presenza del premier Draghi è richiesta in particolare per quello sul Recovery. E’ quanto avrebbe sottolineato Stefano Bonaccini alla riunione tra i ministri Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini con regioni, Anci e Upi, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti presenti all’incontro. Tutti i rappresentanti degli enti locali hanno chiesto, inoltre al governo che le misure siano comunicate con più tempestività. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) – E’ necessario che lesi riuniscanocon il premier Mario Draghi sia sul Recovery sia sul piano vaccinale e gestione pandemia. Due incontri diversi e la presenza del premier Draghi è richiesta in particolare per quello sul Recovery. E’ quanto avrebbe sottolineato Stefano Bonaccini alla riunione tra i ministri Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini con, Anci e Upi, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti presenti all’incontro. Tutti i rappresentanti degli enti locali hanno chiesto, inoltre alche le misure siano comunicate con più tempestività. L'articolo CalcioWeb.

