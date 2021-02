Carabinieri, il Capitano Ultimo va in pensione: arrestò Totò Riina (Di domenica 21 febbraio 2021) Il colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio , noto come Capitano Ultimo , va in pensione. 'Nell'Ultimo giorno le mie lacrime e il mio sorriso alla bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri. Al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 febbraio 2021) Il colonnello deiSergio De Caprio , noto come, va in. 'Nell'giorno le mie lacrime e il mio sorriso alla bandiera di guerra dell'Arma dei. Al ...

