Calciomercato Juventus, piace Tapia del Celta Vigo. Fissato il prezzo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Calciomercato Juventus, dalla Spagna: «Occhi sul Tapia del Celta Vigo». Ecco le ultime notizie sui movimenti dei bianconeri Secondo quanto riportato da Defensa Central, la Juventus sarebbe iscritta alla corsa per il centrocampista del Celta Vigo, Renato Tapia. Il calciatore 25enne sta facendo bene quest'anno in Liga, con 23 presenze e 1 assist unite alle due in Copa del Rey. Oltre ai bianconeri, l'Atletico Madrid e il Psg, anche il Real Madrid sarebbe piombato sul calciatore peruviano, sul quale pesa una clausola da 30 milioni di euro.

