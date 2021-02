Bill Gates, la storia del fondatore di Microsoft Corporation (Di domenica 21 febbraio 2021) Bill Gates è nato il 28 ottobre del 1955 a Seattle, Washington. Conosciuto per esser un uomo d’affari e uno dei più importanti imprenditori al mondo. Il primato è sicuramente la fondazione da zero, insieme al suo collega Paul Allen, della più grande azienda software mai esistita al mondo. L’azienda chiamata Microsoft è il prodotto finale di grandi studi e strategie aziendale. Fin da piccolo Gates ha una passione per i computer e per la tecnologia. Nel 1968 ha il primo approccio con un computer nella Lakeside School, la scuola che frequentava. Da quel momento il giovane non lascerà più questo mondo. Insieme al suo compagno Paul alla giovane età di 13 anni creeranno un programma in linguaggio BASIC che permetteva agli utenti di poter giocare a tris. Nel 1972 e Paul fondano insieme la prima società, Traf-O-Data. I due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021)è nato il 28 ottobre del 1955 a Seattle, Washington. Conosciuto per esser un uomo d’affari e uno dei più importanti imprenditori al mondo. Il primato è sicuramente la fondazione da zero, insieme al suo collega Paul Allen, della più grande azienda software mai esistita al mondo. L’azienda chiamataè il prodotto finale di grandi studi e strategie aziendale. Fin da piccoloha una passione per i computer e per la tecnologia. Nel 1968 ha il primo approccio con un computer nella Lakeside School, la scuola che frequentava. Da quel momento il giovane non lascerà più questo mondo. Insieme al suo compagno Paul alla giovane età di 13 anni creeranno un programma in linguaggio BASIC che permetteva agli utenti di poter giocare a tris. Nel 1972 e Paul fondano insieme la prima società, Traf-O-Data. I due ...

