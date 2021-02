Auguri a Elliot Page Il Tema Natale di un Pesci fedele a se stesso

Leggi su iodonna

(Di domenica 21 febbraio 2021)nasce a Halifax. in Canada, il 21 febbraio 1987 (foto Getty Images). Questa è la storia di, noto in precedenza come Ellenipersensibile con unin continuo divenire. Tutto ha inizio nel 2007, quando Ellen ottiene una candidatura all’Oscar come miglior attrice grazie al film Juno. Ma non basta. Ellen, sente la necessità di dar fiato all’inesprimibile. E nel 2014, in occasione della conferenza Time to Thrive, dichiara di essere omosessuale. Un’esigenza di fedeltà a se stessa che si poteva intuire dal suo oroscopo, osservando la stretta congiunzione di Venere in Capricorno a Nettuno, pianeta che si infila nel sogno e lo fa suo. Senza contare la presenza eversiva della Luna in Scorpione, che ...