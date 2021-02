Vittoria per la Lazio, Anna Falchi felice. E sotto la sciarpa… niente (Di sabato 20 febbraio 2021) Anna Falchi ha il cuore biancoceleste e pure stavolta, dopo la Vittoria della sua Lazio contro la Samp per 1-0 , ha postato uno scatto sexy. Vestita solo della sua sciarpa ha scritto: "Un bel sorriso ci vuole dopo la Vittoria della Lazio! In compagnia della mia immancabile sciarpetta!!! Teniamo duro e non molliamo mai!". embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLhSV4ZDMt4/" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 20 febbraio 2021)ha il cuore biancoceleste e pure stavolta, dopo ladella suacontro la Samp per 1-0 , ha postato uno scatto sexy. Vestita solo della sua sciarpa ha scritto: "Un bel sorriso ci vuole dopo ladella! In compagnia della mia immancabile sciarpetta!!! Teniamo duro e non molliamo mai!". embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLhSV4ZDMt4/" Golssip.

Radio1Rai : ??Lutto nel mondo dell'arte per la scomparsa dello scultore Arturo di #Modica. Autore del celebre 'Toro di Wall Stre… - Baselli : Portiamoci a casa questa vittoria importantissima. La strada è ancora lunga. Ogni partita per noi è come una finale… - vladiluxuria : Perché Pierpaolo non ricorda che avrebbe sacrificato la sua vittoria per Giulia? Almeno solo dirlo... #GFVIP5 #GFvip - gianlu_79 : RT @gianlu_79: Complimenti a @RaiUno @milly_carlucci , @insinnaflavio , @frafacchinetti @pattypravo , @CdGherardesca , @caterinabalivo per… - stivmerc : RT @AuroraCircia: È morto lo scultore #ArturoDiModica, celebre per aver creato la statua del Toro di #WallStreet. Nato a Vittoria, era div… -