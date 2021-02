Un cheesburger di solidarietà per i bambini napoletani (Di sabato 20 febbraio 2021) L’iniziativa è della cooperativa Eco con McDonald’s, Divella e Banco Alimentare: 200 cheesburger a settimana, biscotti e pacchi di pasta per le famiglie disagiate. Panini, biscotti, generi alimentari. Un accordo con il Banco Alimentare per partecipare all’iniziativa di McDonald’s “Sempre aperti a donare” ed uno con il pastificio pugliese Divella per la distribuzione di biscotti ed altri Leggi su 2anews (Di sabato 20 febbraio 2021) L’iniziativa è della cooperativa Eco con McDonald’s, Divella e Banco Alimentare: 200a settimana, biscotti e pacchi di pasta per le famiglie disagiate. Panini, biscotti, generi alimentari. Un accordo con il Banco Alimentare per partecipare all’iniziativa di McDonald’s “Sempre aperti a donare” ed uno con il pastificio pugliese Divella per la distribuzione di biscotti ed altri

