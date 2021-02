Ufficiale | Cosenza | Tiritiello rinnova fino al 2023

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ile Andreacontinueranno il loro percorso per almeno altri due anni: è stato infatti raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del giocatoreal 30 giugno. Questa la nota della società calabrese: “La SocietàCalcio comunica di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto con il calciatore Andrea. Il difensore classe ’95, che ha collezionatora 20 presenze in maglia rossoblù, ha siglato un accordoal 30 giugno”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.