Traffico Roma del 20-02-2021 ore 18:30 (Di sabato 20 febbraio 2021) Luceverde Roma Buona serata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi a Roma Nord Traffico rallentato sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana e poi dal raccordo a via di Grotta E anche sulla Salaria da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe tutto verso il centro città alla Aurelio rallentamenti per incidente su via del Casale di San Pio Quinto rallentamenti per Traffico invece su via Leone XIII da via Aurelia Antica via della Nocetta verso il e Gianicolense rallentamenti e che ritroviamo sul lungotevere da Castel Sant'Angelo a Trastevere verso Porta Portese a San Paolo Traffico rallentato su viale Marconi da via Caduti Senza Croce a Piazzale Edison verso Piazza della Radio code per lavori sul viadotto della Magliana da via delle Idrovore della Magliana via del pattinaggio verso l'Eur code ...

