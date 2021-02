Terme di Casamicciola: dopo il crollo chiesto lo stato di calamità (Di sabato 20 febbraio 2021) I comuni di Casamicciola e Lacco Ameno hanno chiesto la dichiarazione di stato di calamità naturale per la situazione di pericolo del Vallone La Rita, una zona collinare di Casamicciola dove domenica scorsa e’ crollato uno stabilimento termale creando un elevato rischio idrogeologico, La richiesta arriva a seguito del crollo delle Antiche Terme La Rita, un edificio di 300 metri quadrati su tre piani reso inagibile dal sisma del 2017, che ha prodotto una grossa quantita’ di detriti che attualmente ostruiscono un alveo tombato; a seguito delle ispezioni organizzate nei giorni scorsi dalla Protezione Civile regionale con l’ausilio di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e’ emersa una situazione definita “catastrofica” dai sindaci dei due comuni ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 febbraio 2021) I comuni die Lacco Ameno hannola dichiarazione didinaturale per la situazione di pericolo del Vallone La Rita, una zona collinare didove domenica scorsa e’ crollato uno stabilimento termale creando un elevato rischio idrogeologico, La richiesta arriva a seguito deldelle AnticheLa Rita, un edificio di 300 metri quadrati su tre piani reso inagibile dal sisma del 2017, che ha prodotto una grossa quantita’ di detriti che attualmente ostruiscono un alveo tombato; a seguito delle ispezioni organizzate nei giorni scorsi dalla Protezione Civile regionale con l’ausilio di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e’ emersa una situazione definita “catastrofica” dai sindaci dei due comuni ...

