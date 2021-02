Tabellone Atp Singapore 2021: presente Marcora, Mannarino numero uno del seeding (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Tabellone principale del Singapore Tennis Open 2021, torneo Atp in programma a Singapore dal 22 al 28 febbraio. Roberto Marcora è l’unico azzurro che figura direttamente nel Tabellone principale, mentre Viola e Bega sono impegnati nelle qualificazioni e sperano di raggiungerlo. Il francese Adrian Mannarino è la prima testa di serie, seguito dall’australiano John Millman e dal croato Marin Cilic. Di seguito il Tabellone completo. Tabellone ATP 250 Singapore (1) Mannarino vs byeMarcora vs Gulbis Duckworth vs Hanfmann Q vs (8) Albot (4) Bublik vs bye (WC) Mochizuki vs Q Jung vs Cressy Mmoh vs (8) Nishioka (8) Kwon vs Q Uchiyama vs Polmans Daniel vs Ramanathan bye vs (3) Cilic (7) ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilprincipale delTennis Open, torneo Atp in programma adal 22 al 28 febbraio. Robertoè l’unico azzurro che figura direttamente nelprincipale, mentre Viola e Bega sono impegnati nelle qualificazioni e sperano di raggiungerlo. Il francese Adrianè la prima testa di serie, seguito dall’australiano John Millman e dal croato Marin Cilic. Di seguito ilcompleto.ATP 250(1)vs byevs Gulbis Duckworth vs Hanfmann Q vs (8) Albot (4) Bublik vs bye (WC) Mochizuki vs Q Jung vs Cressy Mmoh vs (8) Nishioka (8) Kwon vs Q Uchiyama vs Polmans Daniel vs Ramanathan bye vs (3) Cilic (7) ...

