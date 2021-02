Sparatoria alla Bnl, condannati i rapinatori: sindaco premia i poliziotti (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAversa – Il sindaco di Aversa Alfonso Golia ha consegnato un encomio solenne al dirigente del Commissariato della Polizia di Stato Vincenzo Gallozzi, al Vice Questore Davide Corazzini – capo della Squadra Mobile di Caserta – e agli agenti di polizia Nicola Grimaldi e di vigilanza privata Pietro Antonio Ludovico, questi ultimi due rimasti feriti nella rapina alla Bnl di Aversa del maggio 2020. Per il colpo i rapinatori, ha detto Golia, sono stati condannati a 12 anni di carcere. L’encomio è stato dato da Golia come “riconoscimento per il lavoro ed il sacrificio profuso per lo spiacevole episodio della rapina in banca dell’11 maggio 2020 che ha colpito la nostra città“. Il sindaco ha parlato di “momento importante per celebrare l’impegno, l’abnegazione e il coraggio di chi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAversa – Ildi Aversa Alfonso Golia ha consegnato un encomio solenne al dirigente del Commissariato della Polizia di Stato Vincenzo Gallozzi, al Vice Questore Davide Corazzini – capo della Squadra Mobile di Caserta – e agli agenti di polizia Nicola Grimaldi e di vigilanza privata Pietro Antonio Ludovico, questi ultimi due rimasti feriti nella rapinaBnl di Aversa del maggio 2020. Per il colpo i, ha detto Golia, sono statia 12 anni di carcere. L’encomio è stato dato da Golia come “riconoscimento per il lavoro ed il sacrificio profuso per lo spiacevole episodio della rapina in banca dell’11 maggio 2020 che ha colpito la nostra città“. Ilha parlato di “momento importante per celebrare l’impegno, l’abnegazione e il coraggio di chi ...

anteo75 : RT @marco_sampietro: Un 14enne di Arezzo ha lasciato un commento pesante su YouTube riguardo a una sparatoria in una scuola negli USA e l’F… - KLapsus : RT @marco_sampietro: Un 14enne di Arezzo ha lasciato un commento pesante su YouTube riguardo a una sparatoria in una scuola negli USA e l’F… - Nerys__ : Il giorno del giuramento del governo Letta, per me sarà sempre collegato alla sparatoria che coinvolse Giuseppe Giangrande. #propagandalive - infoitinterno : 14enne commenta su Youtube una sparatoria avvenuta negli Usa e l'FBI lo segnala alla Polizia postale italiana - c_mattioli : RT @marco_sampietro: Un 14enne di Arezzo ha lasciato un commento pesante su YouTube riguardo a una sparatoria in una scuola negli USA e l’F… -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria alla Aggredisce carabinieri con coltello: muore 50enne romeno Un uomo di circa 50 anni, un romeno già noto alla giustizia, è morto dopo essere rimasto ferito gravemente al petto da un colpo d'arma da fuoco. La sparatoria avrebbe coinvolto i carabinieri ma le ...

Carabiniere freddato nel Foggiano durante un controllo: arrestato il killer Stamattina pochi minuti prima della sparatoria, Di Gennaro e il collega più giovane si erano ... non merita di uscire di galera fino alla fine dei suoi giorni'. Il premier Conte che era a Bari per l'...

Sparatoria alla Bnl, condannati i rapinatori: sindaco premia i poliziotti anteprima24.it Younes suggerisce alla Lazio come battere il Bayern Monaco e ricorda la strage di Hanau Il Bayern Monaco perde in casa dell'Eintracht Francoforte e ora la Lazio spera nel colpaccio. I bavaresi martedì saranno ospiti della squadra di Simone Inzaghi per la gara d'andata degli ottavi di Cha ...

Biella, aggredisce carabinieri con coltello: muore 50enne straniero Uno dei due carabinieri intervenuti è stato condotto al pronto soccorso per curare alcune ferite riportate nella violenta colluttazione.

Un uomo di circa 50 anni, un romeno già notogiustizia, è morto dopo essere rimasto ferito gravemente al petto da un colpo d'arma da fuoco. Laavrebbe coinvolto i carabinieri ma le ...Stamattina pochi minuti prima della, Di Gennaro e il collega più giovane si erano ... non merita di uscire di galera finofine dei suoi giorni'. Il premier Conte che era a Bari per l'...Il Bayern Monaco perde in casa dell'Eintracht Francoforte e ora la Lazio spera nel colpaccio. I bavaresi martedì saranno ospiti della squadra di Simone Inzaghi per la gara d'andata degli ottavi di Cha ...Uno dei due carabinieri intervenuti è stato condotto al pronto soccorso per curare alcune ferite riportate nella violenta colluttazione.