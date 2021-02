Roma, tutti nel bar oltre il coprifuoco: multati i clienti, locale chiuso (Di sabato 20 febbraio 2021) Sanzione per il titolare di un bar e chiusura per il locale. E’ questo l’esito di un controllo svolto il 13 febbraio scorso alle 22.30 dagli agenti della Polizia di Stato del XIII Distretto Aurelio, diretto da Alessandro Gullo. Leggi anche: Roma, assembramenti e violazione delle norme anti Covid: due locali chiusi, multe ai clienti All’interno dell’esercizio in via Aurelia sono state controllate 12 persone extracomunitarie, tutte sanzionate ai sensi del D.P.C.M del 14 gennaio. Multa anche per il titolare e chiusura del bar per 5 giorni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) Sanzione per il titolare di un bar e chiusura per il. E’ questo l’esito di un controllo svolto il 13 febbraio scorso alle 22.30 dagli agenti della Polizia di Stato del XIII Distretto Aurelio, diretto da Alessandro Gullo. Leggi anche:, assembramenti e violazione delle norme anti Covid: due locali chiusi, multe aiAll’interno dell’esercizio in via Aurelia sono state controllate 12 persone extracomunitarie, tutte sanzionate ai sensi del D.P.C.M del 14 gennaio. Multa anche per il titolare e chiusura del bar per 5 giorni. su Il Corriere della Città.

