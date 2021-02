Mercato Juventus, occhi sul top player del Napoli: sfida col Milan (Di sabato 20 febbraio 2021) Mercato Juventus – Anche se ormai è chiuso da tempo, il calcioMercato della Juventus continua ad accumulare rumors in vista della prossima stagione. Per una squadra come quella bianconera è sempre indispensabile cercare dei nuovi innesti per il futuro, calciatori che possono elevare la qualità dell’organico allenato da Andrea Pirlo. Per vincere in Italia e in Europa si proverà a prendere degli elementi in grado di fare la differenza. E un obiettivo per l’attacco potrebbe giocare proprio in serie A. Mercato Juventus, occhi su Lozano Come riporta CalcioMercato.it, uno dei possibili obiettivi dei bianconeri potrebbe essere un calciatore che finora ha disputato senz’altro una grande stagione, ovvero Lozano del Napoli. L’attaccante ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 20 febbraio 2021)– Anche se ormai è chiuso da tempo, il calciodellacontinua ad accumulare rumors in vista della prossima stagione. Per una squadra come quella bianconera è sempre indispensabile cercare dei nuovi innesti per il futuro, calciatori che possono elevare la qualità dell’organico allenato da Andrea Pirlo. Per vincere in Italia e in Europa si proverà a prendere degli elementi in grado di fare la differenza. E un obiettivo per l’attacco potrebbe giocare proprio in serie A.su Lozano Come riporta Calcio.it, uno dei possibili obiettivi dei bianconeri potrebbe essere un calciatore che finora ha disputato senz’altro una grande stagione, ovvero Lozano del. L’attaccante ...

infoitsport : Mercato Juventus, dalla Francia: due nomi per l’attacco, Paratici ha scelto - infoitsport : Mercato Juventus, l'ultimatum di Ronaldo: c'è la svolta per l'attacco - zazoomblog : Mercato Juventus dalla Francia: due nomi per l’attacco Paratici ha scelto - #Mercato #Juventus #dalla #Francia: - 1411nico : Chi andava trovando #Mandzukic alla #Juventus nel mercato di Gennaio seguite questo che è meglio. - calciomercatoit : ?? MOMENTO SONDAGGIO ?? Ex #Juventus a Milano: quale colpo di mercato ha deluso di più finora? -