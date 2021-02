Lovren e il desiderio extra-calcio | “Vorrei pilotare un caccia come Tom Cruise”

(Di sabato 20 febbraio 2021) “Non so se sia possibile, ma il mio grande sogno è sempre stato quello diun. Non ho idea dipoter realizzare questoperché ovviamente c’è bisogno di un vero pilota ma mi piacerebbe provare quelle sensazioni di volare. Da piccolo mi piacere giocare con aerei giocattolo e non ho mai dimenticato questa mia passione“. Durante il corso di un’intervista ai canali ufficiali dello Zenit San Pietroburgo, il difensore Dejanha svelato a tutti il suo. “Volareun soldato è il mio sogno d’infanzia, l’ho sempre voluto. Una volta ho visto il film Top Gun con Tome ho pensato: ‘poterlo provare’ – ha rivelato-. ...

