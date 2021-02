Lockdown leggero, vaccini, varianti: l’allarme di Zaia (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Si valuta in queste ore l’ipotesi di estendere la zona arancione a tutta Italia: una sorta di “Lockdown leggero“, per contenere l’epidemia di Covid-19 anche in relazione al peggioramento dei dati del monitoraggio settimanale. Una soluzione proposta dal governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, e accolta con favore anche da altri governatori, che vedono nella zona arancione un buon compromesso per evitare una chiusura totale generalizzata. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in un’intervista del Corriere della Sera, si dice “solidale” ad adottare questa soluzione, sebbene la situazione nella sua regione non sia critica: “Dal primo gennaio il Veneto è tutti i giorni in calo, al 31 dicembre avevamo 3.400 letti occupati e ora siamo a 1.300. Abbiamo svuotato le terapie ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Si valuta in queste ore l’ipotesi di estendere la zona arancione a tutta Italia: una sorta di ““, per contenere l’epidemia di Covid-19 anche in relazione al peggioramento dei dati del monitoraggio settimanale. Una soluzione proposta dal governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, e accolta con favore anche da altri governatori, che vedono nella zona arancione un buon compromesso per evitare una chiusura totale generalizzata. Il presidente della Regione Veneto Luca, in un’intervista del Corriere della Sera, si dice “solidale” ad adottare questa soluzione, sebbene la situazione nella sua regione non sia critica: “Dal primo gennaio il Veneto è tutti i giorni in calo, al 31 dicembre avevamo 3.400 letti occupati e ora siamo a 1.300. Abbiamo svuotato le terapie ...

