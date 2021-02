La fine di “Io, professione mitomane”: la pagina che stava diventando quello che voleva distruggere (Di sabato 20 febbraio 2021) Da qualche giorno ha chiuso la pagina Facebook “Io professione mitomane”, lasciando molti fan orfani della loro dose di mitomania quotidiana. E regalando un definitivo sollievo ai bersagli preferiti della pagina, alcuni dei quali-va detto- si impegnavano parecchio per finirci dentro. Bersagli che, per chi non ha seguito la “missione” di “Io professione mitomane”, erano giornalisti/scrittori/influencer convinti di cambiare le sorti del mondo a colpi di post o di essere gli eredi naturali di Hemingway. La pagina fb “L’intellettuale dissidente” ha chiesto agli (anonimi) gestori della pagina il perché della sparizione, visto che molti avevano insinuato l’ipotesi “ban” a seguito di segnalazioni: “Nessuna censura nessuna segnalazione. Abbiamo chiuso la ... Leggi su tpi (Di sabato 20 febbraio 2021) Da qualche giorno ha chiuso laFacebook “Io”, lasciando molti fan orfani della loro dose di mitomania quotidiana. E regalando un definitivo sollievo ai bersagli preferiti della, alcuni dei quali-va detto- si impegnavano parecchio per finirci dentro. Bersagli che, per chi non ha seguito la “missione” di “Io”, erano giornalisti/scrittori/influencer convinti di cambiare le sorti del mondo a colpi di post o di essere gli eredi naturali di Hemingway. Lafb “L’intellettuale dissidente” ha chiesto agli (anonimi) gestori dellail perché della sparizione, visto che molti avevano insinuato l’ipotesi “ban” a seguito di segnalazioni: “Nessuna censura nessuna segnalazione. Abbiamo chiuso la ...

Clm_9852 : RT @MattiAnti: Il tizio a sinistra si chiama Ernesto Navas, di professione pugile. Se ne va in giro con le frasi del gerarca nazista Rudolf… - capreoli94 : @Morbilla_ Se non hai sbatti di venire incontro quel minimo ad uno studente durante un esame, devi proprio cambiare… - littlehappybob : @DRaptorF22 @CorSport I pennivendoli italiani continuano a difendere i cascatori di professione, la Rubentus è ben… - xghostinthemoon : RT @wherewereyouh: 'Che bello finalmente posso andare ad un concerto di harry' 2020 Pandemia 2021 harry cambia professione per fare l'atto… - wherewereyouh : 'Che bello finalmente posso andare ad un concerto di harry' 2020 Pandemia 2021 harry cambia professione per fare l'attore. Fine. -

Ultime Notizie dalla rete : fine professione Il colore cura l'anima. E il comò della nonna rinasce con il giallo 'Ho lavorato per parecchio tempo come architetto " dice Sara " ma in questa professione oggi la ...'Pampille'? Che la cassettiera della nonna si trasforma grazie a un giallo brillante e il comò fine ...

Covid: Sclocco, in Abruzzo vaccinare anche psicologi Per la Sclocco quella degli psicologi "è una professione che rientra nei LEA, Livelli Essenziali di ... "chiedo a tutti di far fronte comune al fine di far decidere alla Regione di darci almeno delle ...

La chiusura della pagina Facebook "Io, professione mitomane" TPI La fine di “Io, professione mitomane”: la pagina che stava diventando quello che voleva distruggere Da qualche giorno ha chiuso la pagina Facebook “Io professione mitomane”, lasciando molti fan orfani della loro dose di mitomania quotidiana. E regalando un definitivo sollievo ai bersagli preferiti d ...

De Giovanni: «I Dem autolesionisti. Invece di inseguire il M5S dialoghino con Bassolino» «Sarebbe strano il contrario. Mi sorprenderei se il Pd riuscisse a fare del bene a se stesso. Non dice più niente sull’Italia e su Napoli. La cosa più politica che ha detto Z ...

'Ho lavorato per parecchio tempo come architetto " dice Sara " ma in questaoggi la ...'Pampille'? Che la cassettiera della nonna si trasforma grazie a un giallo brillante e il comò...Per la Sclocco quella degli psicologi "è unache rientra nei LEA, Livelli Essenziali di ... "chiedo a tutti di far fronte comune aldi far decidere alla Regione di darci almeno delle ...Da qualche giorno ha chiuso la pagina Facebook “Io professione mitomane”, lasciando molti fan orfani della loro dose di mitomania quotidiana. E regalando un definitivo sollievo ai bersagli preferiti d ...«Sarebbe strano il contrario. Mi sorprenderei se il Pd riuscisse a fare del bene a se stesso. Non dice più niente sull’Italia e su Napoli. La cosa più politica che ha detto Z ...