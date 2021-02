Kim Kardashian divorzia da Kanye West: l’addio è ufficiale (Di sabato 20 febbraio 2021) Kim Kardashian divorzia da Kanye West: l’addio fra la star dei reality e il rapper è ufficiale. La notizia era nell’aria da mesi ormai, ma è stata confermata ufficialmente solo nelle ultime ore. I segnali di una rottura, arrivata dopo numerose crisi, c’erano tutte: Kim non indossava più la fede al dito, mentre Kanye aveva abbandonato la villa di Calabasas, in California, dove viveva con tutta la famiglia. A chiedere il divorzio sarebbe stata la Kardashian, come confermato dal New York Post secondo cui Laura Wasser, legale della diva, avrebbe depositato presso la Corte Superiore di Los Angeles i documenti per la separazione. A prendere la decisione di mettere fine al matrimonio sarebbe stata proprio Kim che avrebbe respinto ogni tentativo del marito di ... Leggi su dilei (Di sabato 20 febbraio 2021) Kimdafra la star dei reality e il rapper è. La notizia era nell’aria da mesi ormai, ma è stata confermata ufficialmente solo nelle ultime ore. I segnali di una rottura, arrivata dopo numerose crisi, c’erano tutte: Kim non indossava più la fede al dito, mentreaveva abbandonato la villa di Calabasas, in California, dove viveva con tutta la famiglia. A chiedere il divorzio sarebbe stata la, come confermato dal New York Post secondo cui Laura Wasser, legale della diva, avrebbe depositato presso la Corte Superiore di Los Angeles i documenti per la separazione. A prendere la decisione di mettere fine al matrimonio sarebbe stata proprio Kim che avrebbe respinto ogni tentativo del marito di ...

