I convocati di Pioli per Milan-Inter: due giocatori assenti (Di sabato 20 febbraio 2021) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il derby di domani alle ore 15:00. assenti Bennacer e Mario Mandzukic Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il derby di domani alle ore 15:00 contro l’Inter di Antonio Conte. Due gli assenti: Isamel Bennacer, infortunatosi nel corso della sfida di Europa League contro la Stella Rossa, e Mario Mandzukic. ? #MilanInter: the squad ??#SempreMilan #MilanOnFire@pumafootball pic.twitter.com/t7GdiGOfLK — AC Milan (@acMilan) February 20, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Stefanoha diramato la lista deiper il derby di domani alle ore 15:00.Bennacer e Mario Mandzukic Il tecnico delStefanoha diramato la lista deiper il derby di domani alle ore 15:00 contro l’di Antonio Conte. Due gli: Isamel Bennacer, infortunatosi nel corso della sfida di Europa League contro la Stella Rossa, e Mario Mandzukic. ? #: the squad ??#SempreOnFire@pumafootball pic.twitter.com/t7GdiGOfLK — AC(@ac) February 20, 2021 Leggi su Calcionews24.com

internewsit : Milan-Inter, i convocati di Pioli per il derby: out Mandzukic e Bennacer - - MilanLiveIT : #MilanInter, i convocati di #Pioli: c’è #BrahimDiaz, out #Mandzukic e #Bennacer ??????? #SempreMilan ???? - MilanWorldForum : I convocati di Pioli per il derby -) - Nerazzurrisiamo : - FcInterNewsit : Milan, i convocati di Pioli per il derby: rientra Diaz, out gli infortunati Bennacer e Mandzukic -

Ultime Notizie dalla rete : convocati Pioli Convocati Milan: riecco Brahim Diaz, out Bennacer e Mandzukic Commenta per primo Sono da poco ufficiali i convocati di Stefano Pioli per il derby contro l'Inter. Assenti gli infortunati Bennacer e Mandzukic, si rivede Brahim Diaz. Di seguito l'elenco completo: PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., ...

I convocati di Pioli per Milan - Inter: due giocatori assenti Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il derby di domani alle ore 15:00. Assenti Bennacer e Mario ...

I convocati di Pioli per Milan-Inter: due giocatori assenti Calcio News 24 I convocati di Pioli per Milan-Inter: due giocatori assenti Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il derby di domani alle ore 15:00. Assenti Bennacer e Mario Mandzukic Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il ...

Milan-Inter, i convocati di Pioli: c’è Brahim Diaz, out Mandzukic e Bennacer La lista dei convocati di Pioli in vista dell’attesissimo derby tra Milan e Inter in programma domani pomeriggio alla ore 15.00 ...

Commenta per primo Sono da poco ufficiali idi Stefanoper il derby contro l'Inter. Assenti gli infortunati Bennacer e Mandzukic, si rivede Brahim Diaz. Di seguito l'elenco completo: PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., ...Stefanoha diramato la lista deiper il derby di domani alle ore 15:00. Assenti Bennacer e Mario ...Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il derby di domani alle ore 15:00. Assenti Bennacer e Mario Mandzukic Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il ...La lista dei convocati di Pioli in vista dell’attesissimo derby tra Milan e Inter in programma domani pomeriggio alla ore 15.00 ...