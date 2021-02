GF Vip | la frase choc di Samantha De Grenet non sfugge | rimprovero in diretta di Alfonso Signorini

(Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo ladegli ultimi giorni detta all’interno della casa del GF Vip,rimprovera duramenteDe. Anche la quarantunesima puntata del GF Vip, come al solito, è stata letteralmente imperdibile. Nel corso di questo nuovo appuntamento, infatti,ha preso in considerazione diverse tematiche. A partire, quindi, dalla questione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : GF VIP 5, frase choc di Tommaso Zorzi: brutte affermazioni su Giulia Salemi - f1nexline : 00.08 a tutte le mie moots,non me le ricordo tutte ma vi amo davvero tantissimo,e so che sembra una frase da VIP,pe… - santarosalba : - infoitcultura : Gf Vip: televoto sospeso, De Grenet a rischio squalifica? la frase assurda - infoitcultura : Gf Vip: televoto sospeso, De Grenet a rischio squalifica? la frase assurda -

Ultime Notizie dalla rete : Vip frase

Corriere dello Sport.it

...Fratelloche ha poi fatto a Giulia e Pierpaolo i suoi migliori auguri. Samantha De Grenet rimproverata ma non deve lasciare la Casa Alfonso Signorini ha redarguito Samantha De Grenet per la...Alfonso Signorini , quasi in chiusura della puntata del Grande Fratellodi venerdì 19 febbraio, ha voluto rimarcare unaspiacevole pronunciata da Samantha De Grenet . In settimana, la gieffina è rimasta sbalordita dalla capacità di Andrea Zelletta di ricordare ...Dopo la frase choc degli ultimi giorni detta all'interno della casa del GF Vip, Alfonso Signorini rimprovera duramente Samantha De Grenet.Samantha De Grenet si è lasciata sfuggire gravi e offensive parole al Gf Vip, ieri sera durante la 41esima puntata del reality Signorini l'ha bacchettata.