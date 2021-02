E’ morto Mauro Bellugi | aveva 71 anni

(Di sabato 20 febbraio 2021) E’. L’ex calciatore71. L’ex difensore di Inter, Bologna e Napolisubito l’amputazione di entrambe le gambe in seguito a complicazioni legate al Covid. La storia dicommosso il mondo del calcio e non solo. L’ex difensore era stato ricoverato dal 4 novembre all’ospedale Niguarda di Milano, dopo essere risultato positivo al coronavirus, dovendo poi subire l’amputazione di entrambe le gambe: il 13 novembre la prima, il 20 la seconda. La doppia amputazione è stata decisa dai medici in seguito al peggioramento di altre patologie cheprima di contrarre il Covid-19. In carrieravestito le maglie di Inter, Bologna, Napoli, Pistoiese, ...

SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel mondo del calcio, morto Mauro Bellugi L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni #SkySport #Bellugi - Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - RaiNews : Lutto nel calcio, morto Mauro #Bellugi #coronavirus - OhWhatFun__ : RT @SkySport: ULTIM'ORA Morto Mauro Bellugi, Inter con lutto al braccio Contro il Milan verrà osservato anche 1' di silenzio #SkySport #Bel… - disastergabri : RT @ladalessandro: È morto Mauro Bellugi. Toscano tagliente, amico e dispensatore di sagge, perenni verità. Ti ascoltavo come fossi un ora… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Mauro

la Repubblica

L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva subito la doppia amputazione a causa di complicazioni legate al Covid. Aveva compiuto 71 anni il 7 ...Lutto nel mondo del calcio italiano. All'età di 71 anni èBellugi , ex Nazionale. L'ex difensore di Buonconvento ha indossato in carriera le maglie dell' Inter , del Napoli , del Bologna e della Pistoiese , per un totale di 302 presenze con i ...MILANO (ITALPRESS) – Calcio in lutto: è morto Mauro Bellugi. L'ex difensore di Inter, Bologna e Napoli aveva subito a dicembre un intervento nel corso del quale gli erano state amputate le gambe. L'ex ...La nota attivista Loujain al-Hathloul è stata rilasciata dopo più di mille giorni di carcere in Arabia Saudita. La sua storia ha fatto il giro del mondo: dalle lotte ...