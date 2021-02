Draghi non è un regalo di Renzi (Di sabato 20 febbraio 2021) Renzi non fa che rivendicare l’approdo al governo Draghi come un suo capolavoro. Dopo la soluzione della crisi di governo, sulla Stampa, Massimo Recalcati, ha preso le difese di Renzi a suo dire oggetto di una corale e ingiusta colpevolizzazione per il suo spregiudicato protagonismo. Su un punto ha ragione Recalcati: non si può risolvere il giudizio sul comportamento di Renzi con la sua egolatria, con i suoi limiti caratteriali. Tuttavia mi pare che, a sua volta, Recalcati ceda alla tentazione di darne una lettura per lo più psicanalitica, tutta concentrata sul controverso rapporto tra Renzi e gli eredi della “ditta” Pci. Come di un figlio disconosciuto dal padre perché deciso a emanciparsi da lui. Personalmente lascerei stare la psicanalisi e mi atterrei a un più sobrio punto di vista politico. Mi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021)non fa che rivendicare l’approdo al governocome un suo capolavoro. Dopo la soluzione della crisi di governo, sulla Stampa, Massimo Recalcati, ha preso le difese dia suo dire oggetto di una corale e ingiusta colpevolizzazione per il suo spregiudicato protagonismo. Su un punto ha ragione Recalcati: non si può risolvere il giudizio sul comportamento dicon la sua egolatria, con i suoi limiti caratteriali. Tuttavia mi pare che, a sua volta, Recalcati ceda alla tentazione di darne una lettura per lo più psicanalitica, tutta concentrata sul controverso rapporto trae gli eredi della “ditta” Pci. Come di un figlio disconosciuto dal padre perché deciso a emanciparsi da lui. Personalmente lascerei stare la psicanalisi e mi atterrei a un più sobrio punto di vista politico. Mi ...

