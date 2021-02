Daniel Radcliffe su Harry Potter: "La mia recitazione è stata imbarazzante" (Di sabato 20 febbraio 2021) Daniel Radcliffe ha affermato di essere eternamente grato al franchise di Harry Potter ma ha anche detto di provare imbarazzo nei confronti del livello della sua recitazione. Daniel Radcliffe sarà sempre il ragazzo che è sopravvissuto e il suo volto resterà a vita legato a quello di Harry Potter. Per questo motivo, l'attore ha affermato di essere estremamente grato al franchise ma di provare anche imbarazzo a causa del livello di recitazione offerto durante i sette episodi del franchise (otto se consideriamo i singoli film). In occasione di un'intervista con Digital Spy, Daniel Radcliffe si è soffermato sul suo rapporto con il franchise di Harry Potter ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 febbraio 2021)ha affermato di essere eternamente grato al franchise dima ha anche detto di provare imbarazzo nei confronti del livello della suasarà sempre il ragazzo che è sopravvissuto e il suo volto resterà a vita legato a quello di. Per questo motivo, l'attore ha affermato di essere estremamente grato al franchise ma di provare anche imbarazzo a causa del livello diofferto durante i sette episodi del franchise (otto se consideriamo i singoli film). In occasione di un'intervista con Digital Spy,si è soffermato sul suo rapporto con il franchise di...

