Covid, positivo a variante brasiliana 67enne morto a Chieti: era stato in Umbria (Di sabato 20 febbraio 2021) Era rientrato da poco dall'Umbria l'abruzzese risultato positivo alla variante brasiliana del coronavirus, morto nei giorni scorsi all'ospedale di Chieti. L'uomo, 67enne con altre patologie, era ...

