Covid | 251 morti in 24 ore | “Misure più rigide in tutta Italia” | ma Salvini dice no

Sono 14.931 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 15.479. Le vittime sono invece, ieri erano state 353. Sono stati 306.78 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 297.128. Il ...... un anno dal paziente uno I dati del ministero della Sanità Sono 14.931 i nuovi casi ele ... I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 176 ( - 7), 1.899 quelli negli altri reparti( - 1).Secondo il bollettino di oggi, sabato 20 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.931 i nuovi casi, contro i 15.479 di ieri, e 251 i ...Sono 14.931 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della ...