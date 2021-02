Conferenza stampa Pioli: «Derby la gara più importante, vogliamo tornare in testa» (Di sabato 20 febbraio 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter: le parole dell’allenatore rossonero Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del Derby. IL MOMENTO – «Ho sempre creduto tantissimo nel nostro lavoro, nella forza e l’ambizione di questo club. Abbiamo cominciato un percorso che ci ha dato ottimi risultati e che ci sta dando grandi soddisfazioni. Domani si giocherà un Derby che non si vedeva da tanto con le due squadre al vertice». PREPARAZIONE – «Tatticamente l’abbiamo preparata bene, vedremo domani le situazioni come si adatteranno. I Derby precedenti sono stati partite equilibrati, entrambe le squadre hanno una fisionomia ben ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato inalla vigilia dellacontro l’Inter: le parole dell’allenatore rossonero Stefano, tecnico del Milan, ha parlato inalla vigilia del. IL MOMENTO – «Ho sempre creduto tantissimo nel nostro lavoro, nella forza e l’ambizione di questo club. Abbiamo cominciato un percorso che ci ha dato ottimi risultati e che ci sta dando grandi soddisfazioni. Domani si giocherà unche non si vedeva da tanto con le due squadre al vertice». PREPARAZIONE – «Tatticamente l’abbiamo preparata bene, vedremo domani le situazioni come si adatteranno. Iprecedenti sono stati partite equilibrati, entrambe le squadre hanno una fisionomia ben ...

